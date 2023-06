Warum Frankowitsch jetzt Platz für ein neues "Abendkonzept" hat

Gschmackiges Karussell in der Grazer Stempfergasse: Die Poke-Bar "Humuhumu" ist bei Frankowitsch aus- und gleich ums Eck in größere Räume eingezogen - also will man die nun leeren Räume bei Frankowitsch für neues Konzept nutzen.