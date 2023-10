Eine riesige Party, wie sie im Pandemiesommer 2021 im Stadtpark regelmäßig stattgefunden haben, war es nicht, sondern eine kleine, feine Feier. Holding-Graz-Mitarbeiter Herbert Glasner feierte am Mittwoch seinen 60. Geburtstag im Parkhouse, also mitten im Stadtpark. Davor war er noch von Stadtrat Günter Riegler ins Rathaus auf eine Torte eingeladen worden.

Herbert, wie ihn alle nennen, war beim Phänomen der großen Freiluftpartys, wie sie in der Zeit der geschlossenen Clubs und Bars mitten im Grazer Stadtpark stattfanden, zum Held der jungen Menschen geworden - er hatte unermüdlich auch außerhalb seiner Schichten aufgeräumt und dafür gesorgt, dass die Spuren des Feierns am Vormittag nicht mehr zu sehen sind.

Für den "guten Geist" des Stadtparks hatte es über die Instagram-Seite grazwellness eine Spendenaktion für einen Urlaub gegeben - 9000 Euro bekam Herbert danach überreicht, dazu ein liebevoll gestaltetes Fotoalbum mit Erinnerungen an diesen Sommer. Und auch ein besonderer Wunsch ging für ihn in Erfüllung: Eine Ballerina tanzte mitten in "seinem" Stadtpark für ihn.