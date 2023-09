Das Aufsteirern liegt hinter uns, und somit ist wieder Platz für viele kleinere Feste quer durch die Stadt – nicht nur wird am heutigen Donnerstag der steirische herbst eröffnet, es tut sich auch sonst einiges. Ein Überblick:

Mobilitätsfest

Laufrad-Parcours, kuriose Fahrräder, Oldtimer-Tramway, Mobilitäts-Tast-Kino oder die „Tour de Graz“ für Skater und Radler: Am Autofreien Tag (Freitag) steigt am Hauptplatz zum 15. Mal das Mobilitätsfest, organisiert von der Abteilung für Verkehrsplanung. Infos: www.graz.at/autofreiertag

Sprachenfest

Miteinander durcheinander sprechen: Am Freitag lädt das Sprachennetzwerk Graz am Schloßbergplatz zum Fest der Sprachen – mit Aktionsständen, Gewinnspielen, mehrsprachigen Museumsführungen, Theater und Musik und Tanz. Infos: www.sprachennetzwerkgraz.at/sprachenfest

Ramschmarkt und Umweltzirkus

In der Caritas-Sachspendenzentrale (Herrgottwiesgasse 55) findet am Freitag der dritte Ramsch- und Raritätenmarkt von Carla statt, am Tag darauf ist am Mariahilferplatz die große Reparaturmeile des Grazer Umweltamts aufgebaut – fünf Jahre „Graz Repariert“ gilt es zu feiern.

Einmal Punti, einmal Gösser: Zwei Bierfeste an einem Tag

Das Brauhaus Puntigam und der gleichnamige Bezirk laden am Freitag ab 16 Uhr zum großen Bezirksfest ein. Wer Gösser bevorzugt, kann ab 18 Uhr bei der Trachtenschlagerparty im Gösser Bräu mitfeiern, für die ein Stück München nach Graz geholt wird.

Grieskram: Ein Bezirk feiert seine Vielfalt

Anrainer, Vereine und Institutionen zeigen am Samstag einen Tag lang, wie bunt der fünfte Bezirk ist – mit multikulturellem Essen von Indonesien bis Rumänien, Kleidertauschbörse, DJs, Open Mic, Konzerten und und und. Das Programm: www.grieskram.at

Tag des Denkmals: Hinter den Kulissen

Der Aktionstag am Sonntag bietet viele Gelegenheiten, hinter sonst unzugängliche Kulissen zu blicken – wie das Grabenschlössl am Fuß des Plabutsch, das Depot der Stadtarchäologie oder die historischen Räume der Grazer Burg. In St. Bartholomä gibt es einen Einblick in die Restaurierung zur Substanzsicherung der alten Pfarrkirche, im Schloss Eggenberg gibt es Sonderführungen. www.tagdesdenkmals.at