Nach wochenlanger Aufregung um die äußerst geschmacklose Werbung eines Grazer Bordells am Schönaugürtel - Ministerin Susanne Raab hatte es als "unfassbar widerlich, frauenfeindlich und menschenverachtend" bezeichnet, die Grazer Bürgermeisterin Elke Kahr eine Anzeige eingebracht und sogar die deutsche "Bild"-Zeitung widmete dem "Plakat der Schande" einen Bericht - hat der Betreiber nun ein neues Plakat aufgehängt, in dem er noch provozierend nachlegt.

Der ursprüngliche Text, in dem "Mädchentester" gesucht waren, war von Unbekannten mit schwarzer Farbe übersprayt worden. Mittlerweile gibt es auf dem neuen Plakat einen neuen Text zu lesen. "Entschuldigen Sie uns bitte den Formfehler in unserer letzten Jobanzeige", steht geschrieben, und weiter: "Wir stellen ein!!! LadiestesterInnen - männlich / weiblich / genderfluid / non-binary".

"Formfehler" im "Stelleninserat"

Hintergrund des neuen Texts der "Stellenanzeige", die die Kleine Zeitung weiterhin bewusst nicht zeigt, dürfte auch eine Reaktion auf die rechtlichen Schritte gegen den Bordellbetreiber gewesen sein: In der Steiermark besteht laut Steiermärkischem Prostitutionsgesetz § 3 Abs. 4 Z 3 ein Verbot für "jegliche Art der Werbung für Bordelle und bordellähnliche Einrichtungen auf Plakatflächen, in Radio und Fernsehen sowie im Rahmen der öffentlichen Veranstaltung von Lichtspielen" mit Strafen von bis zu 7267 Euro. Rechtlich ist es aber dennoch unklar, ob es sich in diesem Fall überhaupt um Werbung handelt, da das Plakat direkt an den eigenen Wänden affichiert - was auch der Vorgängerbetrieb jahrelang so machte - und der Text als Stellenanzeige formuliert war.

So könnte eine Anzeige wegen eines Formfehlers im Stelleninserat tatsächlich die einzige rechtliche Möglichkeit gewesen sein, rechtlich gegen das Plakat vorzugehen.