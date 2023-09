Am 15. September gehen weltweit wieder Tausende vorwiegend junge Menschen auf die Straßen, Fridays for Future hat zum Klimastreik aufgerufen. "Jetzt handeln" ist eine der zentralen Forderungen, weil die Auswirkungen der zunehmenden Klimaerwärmung gerade in diesem Sommer deutlich wurden. Auch in Europa, auch in Österreich.