Im besten Fall erinnert der Sachverhalt an eine lustige Szene aus „Ritter der Kokosnuss“ der Monty-Python-Truppe. Im schlimmsten Fall an verbrannte Erde und tiefe Gräben – zum Schaden einer Sehenswürdigkeit. Fakt ist: Die Burgruine Gösting ist seit 2020 geschlossen. Während die Stadt dies mit enormen Investitionskosten und Haftungsfragen erklärt, spricht der zuständige Burgverein, der selbst vor verschlossenen Türen steht, von „Ignoranz“ an der Rathausspitze.