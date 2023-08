"Ich will noch nicht sterben! Lasst mich leben!" stand auf Zetteln, die auf ihre Rinde geklebt waren. Ein letzter Rettungsversuch für die rund 130 bis 150 Jahre alten ahornblättrigen Platanen in der Harrachgasse vor der Grazer Vorklinik, deren Stamm bis zu fünf Meter Umfang betrug. In den frühen Morgenstunden des Sonntags wurden dann Tatsachen geschaffen: Trotz Protesten wurden die Bäume nun gefällt. Notwendig wurde die Fällung für den Bau des neuen Center of Physics, für das im September die gesamte Vorklinik abgerissen wird. Insgesamt wichen dafür 25 – größtenteils wesentlich jüngere – Bäume in der Harrach-, Attemsgasse und Goethestraße.