Der größte und auch traditionsreichste Interspar in der Steiermark wird umgebaut: Schon seit 1971 gibt es einen Hypermarkt der Spar-Tochter Interspar am Lazarettgürtel in Graz, im heutigen Einkaufszentrum Citypark - damals freilich noch Interkauf. 19 Jahre ist es nun her, dass der Markt auf den neuesten Stand gebracht wurde, jetzt wird er erneut modernisiert. Die Bauarbeiten starten in Kürze.

Während der gesamten Umbauzeit - die rund ein Jahr dauern soll - bleibt die Nahversorgung gesichert, hieß es am Dienstag in einer Aussendung von Spar. Ab dem Sommer 2024 soll den Kundinnen und Kunden dann ein rundum erneuerter Interspart-Hypermarkt mit dem vollen Sortiment zur Verfügung stehen - auf einer Verkaufsfläche von rund 4.200 m2.

Ausgetauscht wird die in die Jahre gekommene Technik und sämtliche Gerätschaften und sämtliche Gerätschaften. Dazu entsteht eine komplett neue Interspar-Rezeption. Mit dem Neubau wurden unter anderem das Architekturbüro KBIA Kulmus Bügelmayer GmbH sowie zahlreiche regionale Firmen beauftragt.

Verkleinerte Verkaufsfläche ab Oktober bis Juli 2024

Mit 24. Juli beginnen die ersten Umbauarbeiten direkt im Markt, gestartet wird in der Getränkeabteilung. Den Kundinnen und Kunden werde dennoch zu jeder Zeit ein ungestörter Einkauf ermöglicht, betont man bei Spar. Auch wenn von Oktober bis zum Sommer 2024 die Verkaufsfläche vorübergehend auf rund 1.200 m2 verkleinert wird, sei das gesamte Lebensmittel-Sortiment wie auch die Shopping-Services verfügbar, lediglich die "umfassenden Non-Food-Warenwelten können allerdings auf der verkleinerten Fläche nicht angeboten werden", heißt es in der Aussendung. Das gesamte Sortiment – vom Küchenzubehör und Haushaltswaren bis hin zu Elektrogeräten sowie Weine, Schaumweine und Spirituosen - könne jederzeit in den Onlineshops oder im Markt bestellt werden.