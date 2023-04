Weder Biografien noch Geschäftsbilanzen sind in Zeiten wie diesen ident: Die Nachwehen der Pandemie und die aktuellen Teuerungen haben unterschiedliche Folgen. Haben momentan etwa, wie berichtet, Bioläden schwer mit dem Sparzwang ihrer Kunden zu kämpfen, werden die Einkaufszentren in Graz und Umgebung weiterhin stark frequentiert - teils sogar stärker als vor Corona: Trotz Teuerungen wirkte sich das Ende aller Lockdowns im Vorjahr positiv aus. So stieg der Umsatz im Shopping Nord nicht nur im Vergleich zu 2021 um 9,5 Prozent, auch gegenüber 2019 sei er „minimal gewachsen“. Gar „das beste Jahr in der Geschichte“ war es in der Shoppingcity Seiersberg – „mit einer Wertschöpfung von 350 Millionen Euro am Standort.