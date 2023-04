Der Handel werde spürbar aus den Stadtzentren abziehen, weil dort großflächige Geschäftslokale fehlen, prophezeite der neue Geschäftsführer der Shoppingcity Seiersberg Anton Cech jüngst in einem Interview mit der Kleinen Zeitung. Freunde hat er sich mit diesen Aussagen in der Grazer Innenstadt nicht gemacht. "Nur weil der Manager eines Shoppingcenters im Speckgürtel von Graz - das noch dazu den Uhrturm-Schatten aufgestellt hat, um ein wenig Glanz der Murmetropole abzubekommen - den Niedergang des Handels in der Altstadt herbeizureden versucht, ist das kein Grund zur Panik", kontert nun Wirtschaftsstadtrat Günter Riegler (ÖVP). Anlass für die späte, aber deutliche Replik: aktuelle Zahlen zur Entwicklung des Handels in der Grazer Innenstadt, die nun vorliegen und ein wesentlich optimistischeres Bild zeichnen.