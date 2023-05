1974 und 1985 war Tina Turner schon in Graz auf der Bühne gestanden. Am 24. Juni 1987 setzte der am Mittwoch verstorbene Superstar jedoch neue Maßstäbe in der Landeshauptstadt. "Die 60 Meter lange, 35 Meter breite und 13 Meter hohe Bühne ließ den Aufwand erahnen, mit dem dieses Konzert verbunden war", berichtete die Kleine Zeitung am Tag nach dem Konzert. 85 Techniker aus England begleiteten die Künstlerin, dazu kamen noch einmal 255 Helfer, die vor Ort in Graz engagiert wurden und für einen reibungslosen Ablauf des Abends sorgten.