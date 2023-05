"Man kann es sich vorstellen wie ein Fitnessstudio für Kreativität", erklärt Jasmin Dhanani. Gemeinsam mit Jürgen Neubauer hat sie die Webapp artsip vor rund einem Jahr aus der Taufe gehoben. Man kauft sich wie im Studio einen Block für zwei bis fünf Kurse oder schließt ein Abo ab – und kann dann ins Töpfern genauso wie ins Kreative Schreiben hineinschnuppern.

Nun gibt es das ganze auch in Festival-Form: Am 24. Juni lädt Dhanani nun gemeinsam mit Liza Brandstätter ("Rost") zum ganztägigen Kreativfestival am Schloßberg. Mit dem Smash Festival versprechen die beiden "ein komplett neues Format für Graz", bei dem sie "Kreativität spürbar einfacher zugänglich und erlebbar machen" wollen.

Direkt vor Ort versammeln sie kreative Köpfe, die mehr als 150 Mini-Workshops zum Ausprobieren anbieten – von Töpfern, Life Drawing, Graffiti oder Bodypainting bis hin zu Gewürzcocktail ist alles dabei. 25 Workshops können gleichzeitig in den Logen stattfinden. Ein Markt, Liveacts und eine After-Show-Party werden das Programm abrunden.

Kuratiert wird das Programm von "einem jährlich wechselndem Inner Circle an teilnehmenden Artists", sagen die beiden Veranstalterinnen: "Um am Puls der Zeit, möglichst divers und nachhaltig, inklusiv zu agieren."

Zur Finanzierung haben die beiden Veranstalterinnen ein Crowdfunding über Wemakeit gestartet. Dabei kann man die Idee einfach so unterstützen, aber auch vorzeitig Zugang zu den Workshops, ein Kunstwerk oder ein Workshop-Package mit Freundinnen und Freunden erhalten.