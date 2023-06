Sie sind eine Bank für große Shows in Graz: Bereits vier Mal traten die Rock'n'Roll-Superstars Volbeat in der Stadt auf - 2009 zunächst noch im Orpheum, dann zwei Mal in der Stadthalle (2010 und 2013) und einmal am Messegelände. 18.000 Fans feierten im September 2017 bei einem Open Air mit - damals eine der Feuerproben des Grazer Messegeländes für Mega-Events dieser Größenordnung.

Angekündigt war die Show recht kurzfristig worden - erst Ende März kam der Graz-Termin auf den Tourkalender der dänischen Band, als Zusatzkonzert zu ihrer ausverkauften Show am Donnerstag auf der Burg Clam in Oberösterreich.

Volbeat-Open Air 2017 am Messegelände Graz © MCG/Martin Wiesner

Volbeat spielen drinnen, nicht draußen

11.000 Fans werden am heutigen Mittwoch in der Grazer Stadthalle erwartet - trotz Open-Air-Tournee ist das Konzert nämlich schon seit der Buchung als Indoor-Show geplant gewesen. Restkarten gibt es noch via Oeticket und an der Abendkasse.

Als Vorbands sind Danko Jones und Mother’s Cake mit dabei.

Die Produktion ist eine der größten Rockshows, die dieses Jahr in Graz gastiert: "Die ersten Trucks sind bereits gestern eingetroffen und seit gestern wird in der Halle vorbereitet", sagt Christof Strimitzer von der Grazer Messe. Bereits heute früh um 7 Uhr war das sogenannte „Get-in“ der Produktion, bei der 25 Personen mitreisen.

Für die Band wurden zwei Garderoben und drei Produktionsbüros angefordert, 70 vorgewaschene Handtücher ebenso. "Essenstechnisch wurden wir darum gebeten, regionale Produkte anzubieten", weiß Strimitzer. Ansonsten bietet man der Band eine "bunten Mischung aus viel Obst, Säften, Salaten… Tartes - und Tiramisu zur Nachspeise."

Erfolgsverwöhnte Band

Schon bis 2016 hatte die Band, die für ihre charakteristische Mischung aus Heavy Metal, Psychobilly und Punk 'n' Roll-Sound bekannt ist, weltweit mehr als 3,5 Millionen Alben verkauft, wie Wikipedia auflistet. Und die Erfolgskurve der Dänen verläuft weiterhin hoch oben: 2021 veröffentlichten Volbeat ihr achtes Album "Servant of the Mind". Das Album erreichte sowohl in Deutschland als auch in Österreich Platz eins der Albumcharts. Und die Lead-Single „Wait A Minute My Girl“, die Frontmann Michael Poulsen als Liebeslied für seine Verlobte schrieb, stieg in den Billboard Mainstream Rock Airplay Charts auf Platz eins ein.

