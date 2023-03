Sie sorgen regelmäßig für ungläubiges Staunen, Schmunzeln oder Kopfschütteln: Junge Grazer, die auf ihren aufgemotzten roten Bobbycars durch Graz flitzen. Ein E-Antrieb machts möglich. Der neueste Coup: Jetzt transportieren Daniel Brunner, Peter Pötzi und andere per Anhänger sogar schwere Lasten wie Subwoofer und Waschmaschinen, die am Anhänger ebenfalls mit Strom versorgt werden. Und: Brunner und Pötzi haben einen juristischen Erfolg vor dem Landesverwaltungsgericht errungen.

Die E-Bobbycar-Fahrer werden regelmäßig von der Polizei abgestraft, einige Strafen wurden auch bezahlt. Als es für Brunner aber fast 1000 Euro an Strafe setzte, wollte er es genau wissen und ging in Berufung. Die zentrale Frage: Ist das E-Bobbycar ein Fahrzeug, so wie es angesichts von möglichen Geschwindigkeiten jenseits der 30 km/h die Polizei und die Verkehrsabteilung des Landes einstufen? Oder ein Spielzeug, wie Brunner und Pötzi sagen?

Das Landesverwaltungsgericht stuft die E-Bobbycars als "fahrzeugähnliches Spielzeug" ein

Das hat das Landesverwaltungsgericht nun beantwortet: Es handelt sich um "fahrzeugähnliches Spielzeug". Damit gab ihnen das Gericht in ihrer Berufung recht, die Strafe wurde aufgehoben, die elektrisch angetriebenen Bobbycars sind rechtlich einem Skateboard oder Kinderfahrrad gleichgestellt. "Jetzt ist klar, dass wir auf Gehwegen, in Wohn- und Spielstraßen und Fußgängerzonen unterwegs sein dürfen", so Brunner. Allerdings: Das Gesetz schreibt für Gehwege Schrittgeschwindigkeit vor. Juristisch ausgestanden ist die Sache aber noch nicht: "Die nächsten Gerichtstermine für andere Strafen stehen bereits fest und wir werden auch immer noch von der Polizei aufgehalten."

Warum sind sie überhaupt mit dem Bobbycar unterwegs? Weil, Hand aufs Herz: Bequem ist anders. "Das ist unser Hobby", sagen der Programmierer und Softwareentwickler Brunner sowie Pötzi, der als Unternehmer in der E-Branche aktiv ist. Sie nehmen ihre Bobbycars auch regelmäßig in den Urlaub mit, "wir waren damit auch schon in Deutschland, Niederlanden und England unterwegs", lachen sie.

Oberstleutnant Kronawetter: "Wir haben Bobbycars auch schon in der Landesprüfhalle getestet"

Der Polizei ist weniger zu Lachen zumute. Wobei Oberstleutnant Alfred Kronawetter, Leiter des Verkehrsreferates der Polizei sagt: "Aus verkehrspolizeilicher Sicht ist das momentan kein Thema mehr." Vereinzelt stolpere man noch über die Bobbycar-Flitzer, dann wird auch kontrolliert.

Und Kronawetter geht weiter davon aus, dass es sich um Fahrzeuge handelt. "Wir haben es auch schon in der Landesprüfhalle getestet, wie schnell die Fahrzeuge gehen", so Kronawetter. Zwar auf keinem Prüfstand, der ist nicht für Bobbycars ausgelegt. "Aber mit einer Laserpistole am Gelände." Wenn es schneller als 25 km/h fahren kann, "dann kann es schon teuer werden: Dann geht es um eine fehlende Haftpflichtversicherung, einen fehlenden Helm, fehlenden Führerschein – das summiert sich."

Laufende Waschmaschine im Bobbycar-Anhänger: "Ein Kunstprojekt"

Ob das nach der Entscheidung des Landesverwaltungsgerichtes auch so sein wird, wird sich weisen. "Ich muss trotzdem noch mit einzelnen Polizisten diskutieren, die mich aufhalten", sagt Brunner dazu. Das hält ihn und seine Freunde aber nicht davon ab, den nächsten Schritt zu gehen: Sie ziehen etwa eine Waschmaschine in einem Anhänger hinter ihrem Bobbycar hinterher – und die ist sogar eingeschalten. "Ein Kunstprojekt", meinen Brunner und Pötzi. Und jedenfalls wieder etwas, worüber Grazerinnen und Grazer ungläubig staunen, schmunzeln oder der Kopf schütteln können.