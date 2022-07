Mini-Flitzer unter Strom rasen in rechtlicher Grauzone durch Graz

Mit Video-Interview. Junge Grazer fahren auf E-Bobbycars durch Graz. Deren Lenker tüfteln an Technik und Reichweite, bewegen sich in rechtlichen Grauzonen, zahlen Strafen und kämpfen um ihr Recht, am Steuer bleiben zu dürfen.