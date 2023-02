"Wintersperre. Bei Schnee und Glätte Betreten verboten. Kein Winterdienst": Diese Worte, kombiniert mit einem rot durchgestrichenen Strichmännchen, sind ab sofort auf Tafeln in Grazer Parkanlagen zu sehen – und bedeuten nicht weniger als eine kleine Revolution: Denn jene Debatten über abgesperrte Grünflächen, die man auch an milden Wintertagen gleichsam an die Kette legte, sind damit vorbei. Mit den neuen Tafeln weist die Stadt Graz zwar auf mögliche Gefahren hin und sichert sich rechtlich ab – Wiesen und Co. bleiben aber benutzbar.

"Die ersten Tafeln, die wir hier im Augarten präsentieren, bedeuten das Aus für die massiven Ketten, die die städtischen Grünflächen monatelang gesperrt haben. Endlich können die Grazerinnen und Grazer in den Wintermonaten in ihre Parks", betont am Donnerstag die zuständige Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne). "Und auch am Schlossberg, wo das Gefahrenpotenzial bei Glätte höher ist, werden wir ab jetzt flexibler vorgehen. Ich danke der Holding und der Abteilung für Grünraum und Gewässer für dieses neue Service sehr herzlich."

Erst im Dezember war die jüngste Aufregung hereingeschneit: Erneut waren die Wege am Grazer Schloßberg verbarrikadiert – trotz zweistelliger Plusgrade. Schwentner reagierte und kündigte Änderungen an – diese wurden nun in Form von Tafeln aufgestellt. Vorerst im Augarten, Oeverseepark und im Volksgarten.