Wintersperre adé! Das soll künftig ja generell für Graz gelten, heuer aber schon für Augarten und Stadtpark. Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne) will den Fußgängern in den Wintermonaten ja keine Ketten mehr in den Weg hängen, sondern mit Tafeln auf Gefahr bei Schnee und Glätte hinweisen.