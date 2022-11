Die Wintersperre nach Grazer Art trieb in den vergangenen Jahren einige skurrile Blüten: So wurde monatelang und wetterunabhängig jede einzelne neue Parkbank entlang der Murpromenade zwischen Seifenfabrik und Kraftwerk per Kette abgesperrt, neue Radbügel in Reininghaus waren dank Kette unbenutzbar, der Spazierweg entlang des Petersbaches per Bügel vollkommen unzugänglich.