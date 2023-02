Die Leserin, die uns von ihrer Not erzählt hat, ist keine Schmerzpatientin, aber sie hat mit einem Notfall zu kämpfen: Am Montag versuchte sie einen Zahnarzt in Graz zu finden, der ihren lockeren Zahnersatz neu klebt: „Mindestens 20 Ärztinnen und Ärzte waren nicht bereit, mir zu helfen.“ Vielen hätten am Telefon gar nicht abgehoben, andere sagten, sie nähmen nur ihre Patienten. Der Rest bot Termine ab Ende März an. Die Grazerin blieb mit der Angst vor einer Entzündung und dem Wunsch nach einem Termin allein ...