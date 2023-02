Die Grazer Schullandschaft ist um ein Angebot reicher. Als einziges Gymnasium in der Steiermark bietet das BG/BRG Oeversee ab dem kommenden Schuljahr ein Realgymnasium mit Gesundheitszweig in der Oberstufe an. In nur zwei Jahren wurde der neue Schulschwerpunkt auf Schiene gebracht, den Direktorin Jutta Weiker-Schwarz gemeinsam mit dem Projektteam am Mittwoch präsentierte.