Aufmerksamen Augen ist es nicht entgangen: Die große Uhr am Dach des Lendplatzhochhauses funktioniert seit geraumer Zeit nicht mehr. "Es gibt ein Problem mit dem Uhrwerk. Die Teile, die für die Reparatur benötigt werden, sind bereits bestellt, aber wie in so vielen Bereichen gibt es derzeit Lieferschwierigkeiten", erklärt Birgit Pucher von der Steiermärkischen Sparkasse. Die Bank nutzt die Uhr, an der sich Stadtbummler im Lend gerne mit einem schnellen Blick zeitlich orientieren, seit Jahrzehnten als Werbeträger.