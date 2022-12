Eigentlich ist er in den Bergwäldern der südsibirischen Nadelwaldtaiga, in der nördlichen Mongolei und Nordostchina heimisch und überwintert im Süden Chinas, in Südostasien und in Indien. Wie ein Bild aus einer Fotofalle zeigt, hat sich ein Goldhähnchen-Laubsänger aber nun an einer Wasserstelle im Vogelschutzgebiet beim Wasserkraftwerk Weinzödl im Norden von Graz "gestärkt".