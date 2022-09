Stellen Sie sich vor, Sie gehen in Graz spazieren, da fällt Ihnen plötzlich ein Fisch vor die Füße. Ob die Geschichte, die kürzlich die Runde machte, wahr ist oder sie eher ins Reich der Urban Legends gehört, ist unwichtig – in Verbindung wurde sie jedenfalls oft mit den Möwen gebracht, die man heuer vermehrt am Himmel über Graz beobachten konnte. Hat also vielleicht eine Möwe ihr Mittagessen fallen lassen? „Wenn, dann war der Fisch schon lange tot“, lacht Ernst Albegger. Wie der hauptberufliche Jurist und leidenschaftliche Vogelbeobachter weiß, sind Möwen Allesfresser und verachten auch Aas wie Fischkadaver nicht. Was er aber bestätigen kann: „Die Möwen sind heuer in Graz besonders gut zu sehen.“