Sie stehen für einen sozial und ökologisch lebenswerten Uni-Campus und setzten mit ihrer Aktion ein Zeichen der Solidarität zu anderen Unibesetzungen in ganz Österreich. Die Aktivisten von "Erde brennt!" haben nun "nach drei Tagen des Austausches und kritischen Diskurses", wie sie es selbst in einer Aussendung formulieren, die Warnbesetzung am RESOWI an der Uni Grza beendet.