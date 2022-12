Auch wenn abgesehen von der WM in Katar der Fußball derzeit ruht - von einer Winterpause kann im Grazer Fußballstadion in Liebenau nicht die Rede sein: Tatsächlich wurde und wird weiterhin an der Sanierung der Merkur-Arena gearbeitet, die ja im Zuge des Europa-League-Matches gegen Feyenoord Rotterdam von "Fans" aus den Niederlanden in Mitleidenschaft gezogen worden war. Diese hatten sich nicht nur in der Grazer Innenstadt, sondern vor allem eben im Stadionbereich ausgetobt. Wie berichtet, hatten sich etwa Kantinen-Mitarbeiter verbarrikadiert.