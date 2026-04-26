Es war ein gehöriger Dämpfer, als Carlos Alcaraz aufgrund einer Verletzung am rechten Handgelenk sein Antreten in Rom und bei den French Open, wo er als zweifacher Titelverteidiger aufgeschlagen hätte, absagen musste. So stellt sich nun die Frage, wer Jannik Sinner beim Grand-Slam-Spektakel in Paris die Stirn bieten soll. Die Zahl der ernsthaften Kandidaten ist absolut überschaubar – vor allem auch, weil Novak Djokovic, der Sinner im Australian-Halbfinale bezwingen konnte, derzeit noch an einer Schulterverletzung laboriert und hinter seinen Stars in Rom und Roland Garros große Fragezeichen stehen.

Doch bleiben wir im Lager der Spanier. Dort deckt der Ausfall von Alcaraz auf, dass die legendären Zeiten der iberischen Sandplatzwühler Geschichte sind. Alejandro Davidovich Fokina ist als Weltranglisten-24. derzeit Spaniens Nummer zwei, Jaume Minar (ATP-Nr 38) die Nummer drei, ehe bereits auf Position 42 ein Name auftaucht, dem eine strahlende Zukunft vorausgesagt wird. Das verspricht schon sein Vorname Rafael, sein Nachname: Jodar.

De Minaur ohne Chance

In Madrid geboren zeigt er dieser Tage bei seinem Heimturnier in der Caja Magica einmal mehr groß auf, zog mit einem 6:3, 6:1-Kantersieg über den Weltranglisten-Achten Alex de Minaur in die dritte Runde ein, wo es heute zum mit Spannung erwarteten Duell mit Joao Fonseca (ATP-Nr. 31) kommt. Beide sind mit jeweils 19 Jahren die jüngsten Spieler in den Top 50 und gelten schon jetzt als künftige Herausforderer des in den vergangenen zwei Jahren so dominanten Duos Sinner/Alcaraz.

Die Entwicklung Jodars in der jüngeren Vergangenheit ist beeindruckend: Vor rund einem Jahr, am 21. April 2025, nur die Nummer 687 der Welt, setzte das Toptalent den Blinker und stürmte in Windeseile an der Konkurrenz vorbei. Drei Challenger-Titel in der zweiten Jahreshälfte 2025, sein erster ATP-Turniersieg erst vor zwei Wochen in Marrakesch sowie zuletzt das Halbfinale in Barcelona konnte der 1,91 Meter große Spanier, der noch vor einem Jahr für die University of Virginia College-Tennis gespielt hat, auf seinem Erfolgskonto gutschreiben. Dank des Drittrundeneinzugs in Madrid liegt Jodar im Live-Ranking bereits auf Platz 36, sollte er das Turnier gewinnen, würde er sogar auf Position 17 nach oben springen.

Wobei der Traum vom Sieg vor der eigenen Haustür wohl noch etwas weit hergeholt ist. Ebenso wie die Annahme, der Shootingstar mit Spitznamen „Rafa“, der als Idol völlig überraschend Rafael Nadal nennt, könnte als „Alcaraz-Vertretung“ Sinner an der Seine ein Bein stellen. Setzt sich die Entwicklung Jodars aber in dieser Manier fort, ist mit dem Real-Madrid-Fan, der als Hobby Schachspielen angibt, bei der Vergabe der großen Titel in nicht allzu ferner Zukunft zu rechnen.

Noch ein Blick zu den Frauen. Dort wird es heute wieder aus österreichischer Sicht spannend, wenn Anastasia Potapowa in der dritten Runde die Lettin Jelena Ostapenko fordert. Ein Sieg wäre für die 25-Jährige, die nach ihrer Qualifikations-Niederlage gegen Landsfrau Sinja Kraus nur als „Lucky Loser“ ins Hauptfeld gerutscht ist, wichtig, hat sie aus dem Vorjahr doch ein Achtelfinale zu verteidigen.