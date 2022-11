Der Weihnachtscountdown - so wie ihn die Grazer kennen und lieben - läuft. In nicht einmal vier Wochen steht der Heilige Abend ins Haus. Am Donnerstag wurde die Weihnachtsbeleuchtung in der Stadt eingeschalten, die Stadt präsentiert sich nun festlich erleuchtet.

In Sachen Adventstimmung kann man am heutigen Samstag bei einem Besuch der Innenstadt noch eines drauflegen. Um 16.30 Uhr wird der Christbaum am Hauptplatz illuminiert. Die 150 Jahre alte Fichte stammt heuer aus der Region Hirschegg-Pack.

Alle Weihnachtsmärkte offen

Anschließend wird es gegen 17 Uhr im Landhaushof feierlich. Die Eiskrippe wird eröffnet. Wie schon in den letzten Jahren hat das Team um Kimmo Frosti 35 Tonnen Eis dafür verarbeitet. Wenn das Wetter mitspielt, wird die Krippe bis zum 7. Jänner im Landhaushof zu sehen sein.

Wer anschließend einen der Weihnachtsmärkte besuchen möchte, hat ab diesem Wochenende die volle Auswahl. Alle 15 Märkte haben jetzt auf den Plätzen der Stadt geöffnet. Einige haben ja bereits vor einer Woche aufgesperrt.