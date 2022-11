Am Ende der dramatischen Erzählungen, die von täglichen Schlägereien sowie Drogendeals im Grazer Volksgarten handeln und in Melanies Schilderung münden, dass sie mit dem Umbringen bedroht wurde ("Am Vormittag und neben meinem Kind!"), liegt eine Frage auf der Hand: Will man da nicht einfach nur wegziehen? "Ich gebe nicht auf, es ist ja schön hier. Aber es soll endlich was passieren."