Zwölf Uhr mittags, Grazer Hauptplatz: Die notorische Problemgruppe mit Hang zum Krawall lehnt am Billa-Eck herum, einige wanken schon. Ein Trio tauscht Geld gegen Ware. Im Vorbeigehen hört man: "So billig wie bei ihm kriegst in Graz nirgendwo Benzos." Man wird gerade Zeuge eines Deals mit rezeptpflichtigen Beruhigungsmitteln.