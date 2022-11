Der gestrige Gagenstriptease des unter Druck gekommenen steirischen Wirtschaftsbundobmannes und Wirtschaftskammerpräsidenten offenbarte, dass Josef Herk insgesamt deutlich höhere Bezüge hatte als bisher öffentlich bekannt – und zwar insgesamt 12.625 Euro.

Herk verzichtet auf 4000 Euro Zubrot

Update: Von 15 bis 17 Uhr lief am Samstag die heiße Sitzung in der Landesgruppenleitung. Dort stellte Josef Herk in dem 40-köpfigen Gremium des Wirtschaftsbundes die Vertrauensfrage. Resultat: Man stellte sich einstimmig hinter den Präsidenten und Wirtschaftsbundobmann.

Der Abstimmung ging jedoch eine "durchaus offene, kritische Diskussion voraus", wie Wirtschaftslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl verriet. Sie forderte, dass "ab sofort klar ersichtliche Schritte in Richtung mehr Transparenz" getätigt werden. Dazu habe man sich auch reihum bekannt.

"Danach neu bewerten"

In einem ersten Schritt erklärte Herk, ab sofort auf die viel diskutierten 4000 Euro, die er seit 2019 zusätzlich vom Wirtschaftsbund erhielt, zu verzichten. Der Schritt sei freiwillig, betonte Herk. Bis Ende November sollen die Vorgänge evaluiert und ein Transparenz-Paket geschnürt werden, heißt es beim Wirtschaftsbund. Danach werden Vorgänge und Zahlungen "neu zu bewerten sein", so Herk.

Was davor geschah

6625 Euro brutto erhält der Knittelfelder als WK-Präsident, zwölfmal im Jahr. Am Freitag legte Josef Herk – wie berichtet – auch noch offen, dass er als Bundesvize im WB weitere 2000 brutto monatlich bekommt. Und, was ja seit Mitte der Woche für Aufregung gesorgt hat: Der steirische Wirtschaftsbund zahlte ihm auch eine monatliche Extra-Aufwandsentschädigung über 4000 Euro brutto. Machte also bisher 12.625 Euro im Monat. Hinzu kommt noch die Geschäftsführer-Gage aus dem eigenen Unternehmen von 3700 brutto. Das ist die Herk-Pressekonferenz vom Freitag zum Nachschauen:

In anderen Bundesländern gibt es keine WB-Extra-Gage

Ein Rundruf der Kleinen Zeitung durch einige Ländergruppen des Wirtschaftsbundes zeigt: Es gibt dort keine vergleichbaren Extra-Gagen für einen Landesobmann. Sowohl in Tirol, Salzburg, Niederösterreich und Oberösterreich als auch in Kärnten winken die WB-Direktoren ab: "Nein, bei uns gibt es keine derartige Aufwandsentschädigung." Die Obleute könnten da oder dort eine Spesenrechnung stellen, aber sie bekommen keine fixen Zuwendungen, erledigen ihre Aufgaben ehrenamtlich. Auch in jenen Ländern, wo WB-Obleute, wie Herk, gleichzeitig an der WK-Spitze stehen. Bei Josef Herks 4000 Euro aus dem WB-Topf waren dafür Spesen inkludiert.

Herk kann sich dritte Periode als WK-Boss vorstellen

Der WB-Obmann bekannte auch, dass er nicht an Rücktritt denke und bereit sei, das durchzustehen. Am Samstag forderte die steirische "Kronen Zeitung" Herk auf ihrer Titelseite zum Rücktritt auf. Aus dem Kreis der ÖVP oder des Wirtschaftsbundes, an dessen Basis es ordentlich brodelte, hat dies indes keiner getan.

Herk ließ bei der Freitags-Pressekonferenz auch durchblicken, sich 2025 durchaus noch um eine dritte Amtszeit als WK-Präsident bewerben zu wollen.