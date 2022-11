Ist es eine schaurig-schöne Tradition, die man leichtfertig in Ketten legt? Oder ein neumodisches Spektakel, das schlicht zu teuer geworden ist? Der Grazer Krampuslauf findet jedenfalls auch im Advent 2022 nicht statt. Doch während in den beiden Vorjahren die Pandemie das Treiben in der Herrengasse ausbremste, sind es heuer „budgetäre Gründe“.