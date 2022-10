Sonnenschein hin, bis zu 25 Grad am Wochenende her: Während noch das Klanglicht Festival läuft, werden in diesen Tagen die traditionellen Vorboten des Advents erneut in der Grazer Innenstadt angebracht - hoch über die Köpfe der Stadtbummler hinweg wird gerade die Weihnachtsbeleuchtung installiert. So hängen am Freitagmorgen frische Sterne und Lichterketten über dem Tummelplatz.