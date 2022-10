Der Schloßberg ist ab Ende nächster Woche um eine Attraktion reicher. Nach der 2019 eröffneten Schlossbergrutsche eröffnen die Diesel-Brüder nun ein 4D-Erlebniskino in den Schloßbergkasematten. Das Rüttelkino nennt sich "The Flight Graz 4D", ist über den Lift am Schlossbergplatz bzw. die Stiege beim Uhrturm zu erreichen und orientiert sich laut den Brüdern Ernst, Wolfgang und Andreas Diesel an Vorbildern in Paris und London.