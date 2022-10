Ticktack, ticktack! Wussten Sie, dass Metronome, die man zeitversetzt zum Schwingen bringt, irgendwann im Gleichschritt schlagen? Vorausgesetzt man setzt die Pendel auf eine gemeinsame Platte, wo die Wechselwirkung zwischen den Teilchen das System dazu bringt, sich zu ordnen. Ausprobieren lässt sich das ab heute im Grazer "CoSA – Center of Science Activities". Denn dort startet die neue Ausstellung "WIRR:WAHR" – ein Projekt, das Jugendlichen dabei helfen soll, unsere vernetzte Welt besser zu verstehen.



"FRida & freD"-Chef Jörg Ehtreiber, der das CoSA konzeptionell mitbetreut, freut sich über den Zeitpunkt des Startschusses, weil dieser nicht passender sein könnte. Schließlich wurde gerade eben noch Quantenphysiker Anton Zeilinger mit seiner Forschung über die Wechselwirkung der Teilchen mit einem Nobelpreis bedacht. Was in Stockholm quasi im Großen prämiert wurde, wird in Graz in einfacher Sprache zugänglich gemacht. Wechselwirkung, dein Auftritt!