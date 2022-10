Diese neue Nightline ist keine nächtliche Buslinie, aber sie soll Studierende in Graz ab heuer auf ihrem Weg dennoch weiterbringen. Es ist nämlich ein Zuhörtelefon von Studierenden für Studierende. Wen Prüfungsangst oder Depressionen quälen, wen finanzielle oder auch andere Sorgen plagen, wer Liebeskummer oder Heimweh hat, der oder die kann sich künftig – völlig anonym – an die Nightline wenden.

"Die Nightline ist ein Zuhörtelefon, das seinen Ursprung in England hat. Neben vielen Anlaufstellen in Deutschland hat die Nightline 2019 in Innsbruck erstmals auch Einzug in Österreich gehalten", erzählt uns das Grazer Team, das auch anonym bleiben will. Die Zuhörer, die geschult werden, bevor sie den Hörer abheben, werden zuhören, ohne zu werten, auch ohne Tipps oder Ratschläge zu geben. Das Ziel ist aber, vielleicht gemeinsam mit dem Anrufer einen (Aus-)Weg zu finden.

Ehrenamtliche fürs Zuhören gesucht

Noch sucht die Grazer Nightline-Truppe ehrenamtliche Zuhörerinnen und Zuhörer. Gefragt sind Studierende aus allen Fachrichtungen und Semestern. Geschult werden diese ein Wochenende lang in der Gesprächsführung nach Carl Rogers, dem Begründer der non-direktiven Gesprächspsychotherapie.

Nächste Woche: Infotage für Interessierte

Zu den Prinzipien der Nightline zählt neben der Anonymität absolute Vertraulichkeit, Vorurteilsfreiheit, Niederschwelligkeit und die Unabhängigkeit von institutionellen, konfessionellen sowie finanziellen Interessen. Noch wird die Telefonnummer der Nightline nicht bekannt gegeben, weil sie ja auch noch nicht aktiv ist. Wer mitmachen will und sich Fähigkeiten in den Bereichen aktives Zuhören, Gesprächsführung und Teamarbeit aneignen will, kann sich beim Grazer Team per E-Mail melden: mitmachen@nightline-graz.at

Wer mehr über die Nightline wissen will, kann aber auch zum Infoabend kommen: Dieser wird am 12. Oktober um 19 Uhr in der Beethovenstraße 8, im Hörsaal 111.21 (2. Stock) stattfinden. Am 13. Oktober um 19 Uhr wird ein zweiter Infoabend online stattfinden. Die Nightline bittet um Anmeldung zu den Infotreffs ebenfalls unter mitmachen@nightline-graz.at