Dass die Grazer Koalition auf Betreiben des SK Sturm den verstorbenen Jahrhunderttrainer Ivica Osim würdigt steht in Graz - wie berichtet - außer Streit. Doch über das Ausmaß sind die Menschen in der Stadt geteilter Meinung. Ein Osim-Platz (Stadionplatz) samt einer Büste und auch noch ein großer Straßenzug (die Conrad-von-Hötzendorf-Straße südlich der Fröhlichgasse) mit dem Namen des Bosniers: Ist das nicht zu viel der Ehre? Unternehmer mit ihrem Firmensitz in diesem Teil der Straße fürchten, dass sie den auf Aufwand und die Kosten für diese Umbenennung zu tragen haben. Andere stellen einfach die Frage nach der Verhältnismäßigkeit.