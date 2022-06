Seit gestern warnt die Polizei ja vor einer neuen Betrugsmasche durch falsche Europol- oder Interpol-Beamte, die ihre Opfer telefonisch dazu bringen, Tausende Euro in Kryptowährung umzuwandeln und an die Betrüger zu überweisen. Eine 29-jährige und eine 44-jährige Frau fielen zuletzt auf den Trick herein.