Mit dem Jahr 2021 ging auch die Geschichte des Golfclubs Graz-Puntigam zu Ende: In der Puntigamer Straße 121 wurden die Pforten geschlossen, da der Immobilienentwickler Asset One als Eigentümer den Pachtvertrag nicht verlängerte. Anstelle der Schläger schwang die Vermutung mit, dass es bereits einen neuen Interessenten gibt – seit Kurzem steht dessen Name jedenfalls fest: Das Bauunternehmen Granit GesmbH will auf dem früheren Golfplatz ein „Recyclingcenter“ errichten.