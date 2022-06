Für Aufsehen hat die Hausdurchsuchung im Grazer Tierheim Arche Noah gesorgt (wir berichteten). Die Vorwürfe, denen die Staatsanwaltschaft nachgeht, reichen von Tierquälerei und Nötigung der Mitarbeiter über einen durch den Obmann Karl Forstner verordneten „Corona-Impfzwang“ bis zur Untreue im Zusammenhang mit der ausgegliederten Tierklinik der Arche. Deren Mehrheitsgesellschafterin und Geschäftsführerin ist die Frau des Obmanns, Alexandra Forstner. Sie war bis zur Vorwoche auch Heimleiterin - also in Doppelfunktion an der Spitze des Heims und der Klinik.