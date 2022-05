Es ist ein Zeichen für Vielfalt. So, wie im Vorjahr der Zebrastreifen vor dem Kunsthaus in den Farben des Regenbogens markiert wurde, so soll nun die Regenbogenfahnen an der MS BG BRG Klusemann auf die Rechte für die queere Community hinweisen. "Für uns ist es wichtig, dass sich jede und jeder in unserer Schule willkommen fühlt", sagt Direktor Klaus Tasch. "Wir veranstalten beispielsweise auch Workshops, um ein offenes Miteinander zu fördern."