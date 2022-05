"Am Freitag war er noch wohlauf und putzmunter, am Samstag ist dann das Kriseninterventionsteam zur Familie gekommen und hat sie informiert, dass Lukas in der Nacht in seiner Zelle an einer Überdosis gestorben sei", erzählt eine langjährige Freundin der Familie und des verstorbenen 23-jährigen Grazers. Seither quälen die Angehörigen gleich mehrere Fragen.