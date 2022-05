Gleichsam über Nacht und ohne Vorankündigung hat sich die Aktivität der Warmwasserboiler in so manchem steirischen Haushalt zeitlich verlagert. Heizten die Geräte bisher das Wasser zwischen zwei und drei Uhr in der Früh auf, springt das Lichterl am E-Boiler nun um 23 Uhr an. Aber warum eigentlich, fragt sich der Stromkunde, wie kam es zu der Umstellung und hat das vielleicht etwas mit dem Smartmeter-Einbau zu tun?