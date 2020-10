Facebook

Interessanter Fund im Lagerraum eines Asia-Lokals: Im "Pflaumenwein für den Privatgebrauch" schwimmen Motten © ATV

Vier Folgen lang hat der Sender ATV die Lebensmittel-Inspektoren Walpurga Rath, Christian Siedl und Stefan Trippolt bereits bei ihren Kontrollen in Graz begleitet - und dabei teils grausliche Zustände in einigen Lokalen und Supermärkten dokumentiert. Pflaumenwein, in dem Motten schwimmen, schimmlige Schneidbretter, vergammeltes Fleisch, Bäcker-Gärkörbchen, in denen Käfer wohnen, abenteuerliche Elektro-Installationen ... und die Zuseher wollen dabei nicht angeekelt wegschauen, sondern bekommen offenbar gar nicht genug davon. Besonders in Graz, wo die Sendung "Die Lebensmittelpolizei" Stadtgespräch ist: Auch, weil man als Insider die (bei den schlimmen Fällen im Gegensatz zu den Musterschülern freilich nicht genannten) Lokale und Märkte mit etwas Glück erkennen kann.