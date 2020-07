Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Stephan Pensold mit seiner langjährigen Mitarbeiterin Sabrina Hofer im neuen Gastgarten am Franziskanerplatz © KK

17 Jahre ist es her, dass Stephan Pensold am Franziskanerplatz die erste Barista's Filiale aufgesperrt hat. Nun kehrt der Gastronom quasi zurück zu seinen Wurzeln. Pensold übernimmt drei Standorte, die als Franchise-Unternehmen von Partnern geführt wurden, und wird wieder selbst hinter der Kaffeemaschine stehen. Über den Weg laufen kann man dem Barista's Gründer in den Cafés am Franziskanerplatz und in der Leonhardstraße, ab Herbst übernimmt er mit seinem Team auch den Standort Eggenberg wieder selbst.