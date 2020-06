Bürger formieren sich gegen die Partystadt und fordern, Absage der Bar-Meile am Karmeliterplatz und, den öffentlichen Raum maßvoll für alle nutzbar zu halten, aber nicht in einer überschießenden Kommerzialisierung.

Massenveranstaltungen werden auch hinterfragt. © KLZ/Hoffmann

Die Bespielung des Karmeliterplatzes mit Bars und DJs ist längst ein Politikum. Nun haben sich auch die Grazer Bürger - darunter Anrainer vom Lend- und Karmeliterplatz so wie rund um den Augarten - in einer Initiative zusammengeschlossen. Der erste Schritt: Sie haben einen Offenen Brief gegen die Eventisierung der Stadt formuliert, sammeln dafür Unterschriften von Unterstützern und wollen ihn am Montag ans Rathaus schicken.