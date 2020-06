Bei einer improvisierten Runde am Karmeliterplatz trafen sich am Mittwochabend schon rund 50 Bürger, die gegen die Eventisierung der Stadt aktiv werden.

Rund 50 Interessierte kamen zum ersten Treff zur "Rettung des öffentlichen Raums". © Hecke

Es war eine kurzfristige Hauruck-Aktion in Reaktion auf die angekündigten Bar-Meilen auf dem Karmeliter- und Lendplatz unter dem Event-Titel "Summer in the City". Architekt Martin Brischnik (der Präsident Zentralvereinigung der ArchitektInnen Steiermark) und die Leiterin des Kunstzentrums "Rotor" im Lend-Viertel, Margarethe Makovec, haben Mittwichabend um 18 Uhr Interessierte zu einer Runde auf dem Karmeliterplatz rund um Brischniks Lastenrad geladen. Die Agenda: "Es ist an der Zeit, die Stimme zu erheben, als Bürgerinnen und Bürger der Stadt und auch als Expertinnen und Experten, gegen die Verkommerzialisierung und Eventisierung des öffentlichen Raums in Graz aufzutreten."