Die Lehrer von der HLW Schrödinger freuen sich auf ihre Schülerinnen. © Screenshot/Youtube

Der Titel des Kult-Videos auf Youtube ist nüchtern und pragmatisch: "Zurück in die Schule - Don't stop me now (Queen) - Lehrer*innen BG Gmunden lip sync". Am 14. Mai haben die Lehrer des BG Gmunden vor lauter Freude auf die Rückkehr der Schüler in einem selbstgemachten Playback-Video zu Freddie Mercurys Power-Song getanzt, gelacht und lippensynchron gesungen, dass dem ganzen Land das Herz aufgegangen ist. Das Video ist viral gegangen, hat aus dem oberösterreichischen Gymnasium im Salzkammergut eine kleine Corona-Berühmtheit gemacht und ist bisher mehr als 111.000 Mal angeklickt worden. Aber sehen Sie hier selbst: