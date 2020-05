Die Familie Grossauer/Widakovich übernimmt Gasthaus in der Südsteiermark und macht daraus "Fischwirt am Urmeer".

Auch steirischer Bio-Gebirgssaibling wird auf der Speisekarte zu finden sein © Werner Krug

Sie haben Gusto auf mehr - und auf Meer: Die Grazer Gastrofamilie Grossauer/Widakovich, die in Graz den Hunger in vielen Lokalen stillt - unter anderem in der Gösser, im Glöckl Bräu, im Streets oder im El Gaucho (ab sofort mit einem nagelneuen Gastgarten) -, erweitert die geschäftliche Speisekarte. Sie übernimmt das ehemalige Gasthaus Tscheppe in Sulztal an der Weinstraße und wird es Anfang August als „Fischwirt im Urmeer“ neu eröffnen.