Dominic Flik (l.) und Philipp Mayr machen den Pavillon zum Lokal © KK, Michael Saria

Jede Menge Geduld und Spucke sind seit Wochen in der Gastronomie gefragt: Das betrifft in Graz nicht nur jene Wirte, die ihr bereits etabliertes Lokal nach der Coronapause nun wieder eröffnet haben - sondern auch Kollegen, die ein nagelneues Lokal erstmals auftischen wollen. Dazu gehören in der Landeshauptstadt jedenfalls Dominic Flik und Philipp Mayr: Denn sie werden den Pavillon im Stadtpark, gleich neben dem Café Promenade, ebenfalls in ein Lokal verwandeln.