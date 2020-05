Streifzug durch die Grazer Innenstadt, wo Bars und Clubs in der Nacht auf Samstag wieder die Pforten öffnen durften. Die erste Party-Nacht nach den Corona-Maßnahmen ging großteils organisiert über die Bühne. Das Bemühen um Abstand funktioniert in der Theorie jedoch besser.

Großer Andrang im Grazer Lendviertel © Julian Melichar

Die letzten Supermarkt-Einkäufe werden erledigt, die Straßenlaternen sind noch ausgeschaltet. Keine typische Zeit für den Besuch in einer Disco. Aber es ist Corona-Zeit. Die Relationen sind derzeit andere. Am 15. Mai erfolgte der Startschuss für die Wiedereröffung der Gastronomie. Als bisher einziger Club in der Grazer Innenstadt öffnete die Merano-Bar ihre Pforten. „Wir sind die letzten, die zugesperrt haben und die ersten, die auch wieder aufsperren“, betont Betreiber Payam Jamil stolz.